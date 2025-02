Megtörte a csendet Milák Kristóf és tiszta vizet öntött a pohárba: „Hibáztam, sajnálom” (VIDEÓ)

Másfél év után adott interjút Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok úszózseni a Mol Pályán kívül podcatjében többek között arról beszélt, hogy

miért hagyta ki a 2023-as világbajnokságot,

fenn tudja-e még tartani a motivációját,

milyen kapcsolatban van Schmidt Ádám sportállamtitkárral,

miként készült fel a párizsi olimpiára,

miért utazott ki később a tavalyi ötkarikás játékokra,

milyen a viszonya a médiával,

kire számíthat leginkább, és

milyen döntéseket kellett meghoznia a múltban.

„Minden ami eddig előrevitt, hirtelen kiment belőlem. Nem szerettem volna felkészületlenül menni egy ilyen versenyre, főleg úgy, hogy tudtam, nem vagyok eléggé felkészült mentálisan. Olyan gátak kerültem elém, amik miatt úgy éreztem, hogy nem tudom teljes tűzzel csinálni. Megcsinálhattam volna, ahogy már ezerszer, csak milyen hatása lett volna, ha megint megerőszakolom magamat” – indokolta meg távolmaradását a fukuokai vb-ről.

„Emberből vagyok én is”

Felidézte azt is, hogy volt mögöttem jó néhány boldogabb és kevésbé boldogabb év. „Például amikor egymás után négyszer kellett versenyeznem egy évben. Fárasztó volt, és azok is nagyon megviseltek mentálisan és fizikálisan. Minden évben ugyanígy eljátszani... Mivel emberből vagyok én is, el tudok fáradni. Ekkor jött el az az idő, hogy nem vagyok képes többre. Akkor éreztem magamban azt, hogy nem megyek házhoz a pofonért. Próbáltam egy kicsit bölcsebben hozzáállni, és a legjobb tudásomhoz méltó teljesítményt nyújtani” – mesélte.

A 25. életévét február 20-án betöltő világklasszis a műsorban „ledobta a bombát”:

Megfordult a fejemben, hogy abbahagyom. Viszont eszembe jutott az is, hogy miért tékozolnék el valamit, amibe beletettem már több évet. Olyan belső jegyekkel vagyok megáldva, amikkel ezt a hivatást jól és eredményesen tudom csinálni.

Két embert emelt ki a legnehezebb időszakából: Schmidt Ádám sportállamtitkárt, valamint új edzőjét, Szabó Álmost, aki a párizsi olimpia után vette át hivatalosan a felkészítését. A sportoló indoklása szerint az edzővel erős kötelék van köztük, ami az elmúlt félévben csúcsosodott ki, és úgy véli, Szabó szakmailag mindenben más, mint a többiek.

Milák az eltűnéséről: csak felfújták

Schmidttel való kapcsolata a budapesti világbajnokságig vezethető vissza, ezután keresett magának jogi képviselőt, és akkor a mostani sportállamtitkárt ajánlották neki. Utána rendszeresen találkoztak, majd végül barátok lettek.

Cáfolta, hogy Párizs előtt eltűnt volna, a róla megjelenő cikkeknek „az esetek 89 százalékában köze nem volt a valósághoz. Ha minden rendben ment volna, akkor is ennyit tudtak volna rólam az emberek, csak felfújták ezt a szituációt” – mutatott rá, kiegészítve azzal, hogy annyit olvasott el a róla szóló hírekről, amennyit szeretett volna, de amit nem akart, azt is elküldték neki az ismerősei. „A magánéletemhez ragaszkodom, nem szeretem, ha rólam szólnak a hírek” – hangsúlyozta.

Párizsra a saját maga módszereivel készült: „Néhány hónapig tényleg egyedül készültem. December, január környékén láttam először vizet, 25-ös medencét, pedig az 50-es jobb lett volna nekem is. Próbáltam egy saját alapozást kihozni belőle. A lelkemnek nagyon jót tett, szakmailag viszont nehezebb volt” – mondta.