Bemutatjuk Milák Kristóf új edzőjét, akire még a klasszis is tisztelettel néz – rövid portrénk Szabó Álmosról

A sikeres párizsi olimpiát követően az egyik slágertéma az volt, hogy Milák Kristóf (bár papíron még Virth Balázs volt a trénere), ám az életjáradékról szóló nyilatkozat kapcsán ezt klasszisunk nem erősítette meg, egyszerűen üresen hagyta a rubrikát a felkészítő edzőnél, mint ahogy nevelőedzőjét, Plagányi Zsoltot is kihagyta a felsorolásból annak ellenére, hogy a tokiói olimpián még nem felejtette el megjelölni őt, mint ahogy akkori edzőjét, Selmeci Attilát sem. Lett is ebből hadd el hadd!

A Magyar Úszó Szövetség elnöke (cseppet sem mellékesen: a Nemzet Sportolója),

Wladár Sándor egyenesen Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult annak érdekében, hogy Milák Kristóf korábbi edzője a dokumentáltan elvégzett munkája jogos járandóságaként részesüljön életjáradékban. A sportvezető ezzel kapcsolatban kiemelte: nem Milák Kristóf, hanem Virth Balázs érdekében szánta rá magát erre lépésre!

Mindeközben a napokban az is kiderült: a Vasas paraúszószakosztály vezetője,

Szabó Álmos lesz kétszeres olimpiai bajnokunk edzője vagy ahogy hivatalos közlemény fogalmaz: egyfajta kapcsolattartó a különc klasszis és a szövetség között, aki folyamatosan tájékoztatást is ad majd Milák felkészüléséről, illetve edzőtáborozási, versenyzési és egyéb igényeiről.

De ki is Szabó Álmos, akiről a széles közvélemény legfeljebb annyit tudhat, hogy paralimpiai bajnokaink, Pap Bianka és Illés Fanni edzője, utóbbival a közelmúltban házasságot is kötött és nemrég kisfiuk, Mór is megszületett?

Szabó Álmos természetesen úszóként kezdte, a KSI versenyzőjeként több korosztályos bajnoki címet is szerzett, de már 22 évesen edzőnek állt: először a Güttler-Ágh Úszóiskolában gyerekekkel foglalkozott, később hosszútávúszókat és szenior versenyzőket is felkészített, majd átvette az akkoriban legnagyobb magyar triatlonklub, a Buda Cash Team úszóedzéseinek irányítását, ahol többek között a háromszoros olimpikon, Kuttor Csabát is felkészítette.

Nem sokkal ezután megalapította saját klubját, a Sprint Fortuna SE-t, amelynek legsikeresebb szenior versenyzői több világbajnoki címet is nyertek.

Ezt követően (Verrasztó Zoltán hívására) a Jövő SC-be vezetett Szabó Álmos útja, ahol versenyzői közül többen is magyar bajnokok lettek. E munkája azonban hamarosan megszűnt, és ebben az időszakban magánoktatásokat is vállalt, így került kapcsolatba két paralimpiai úszóval, Engelhardt Katalinnal és Roczkó Gittával, majd nem sokkal később már hatfősre bővült a csoportja, ráadásul a 2012-es londoni paralimpiára három versenyzője is kvalifikálta magát.