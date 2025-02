„Erkölcsi kötelességünk, hogy igazságot szolgáltassunk” – ezt javasolják az edzők a botrányt kiváltó jutalmazási anomáliákra

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár bejelentette: aktívan dolgoznak rajta, hogy változtassanak az olimpiai jutalmakkal kapcsolatos eljárásrenden. A magyar sport első embere már tavaly kikérte a köztestületek véleményét, amelyek egymás között is egyeztetnek. Ismert, hogy komoly felháborodást váltott ki, mennyire egyenlőtlen helyzetek alakultak ki, miután az épek mellett minden fogyatékos sportolónak és edzőnek jár az akár havi több milliós forintos juttatás, nem is beszélve arról, hogy jelen állás szerint a Milák Kristófot a párizsi játékokra felkészítő Virth Balázs nem részesül anyagi elismerésben az arany- és az ezüstérem után...