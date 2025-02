Kenderesi ügye újabb fordulatot vett: hatalmas összeget követelnek a meghurcolt magyar sportolótól

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrégiben megtörte a csendet Kenderesi Tamás. Az olimpiai harmadik, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes úszót még 2023 tavaszán gyanúsították meg doppingvétséggel, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékesei a 2017-ben levett mintáit ismét megvizsgálva, és biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel korábbi hematológiai paramétereihez képest. A 28 éves sportoló saját bevallása szerint hosszú ideig depresszióval küzdött az ellene indult eljárás miatt, amelybe a családja is belerokkant, de a végletekig támogatják őt, így továbbra sem adja fel a harcot, hogy tisztázza a nevét. A Nemzeti Sportrádiónak adott interjúban többek között azt is elárulta, hogy eddig nagyjából 20-25 millió forintot költöttek az ügyére.

Újabb nagy összeget várnak Kenderesi Tamástól – vagy visszavonják a fellebbezését

Az akkori nyilatkozatból az is kiderült, hogy a többszörösen halasztott ítélet legutóbb megjelölt, várható legkésőbbi dátuma február 20-a volt, ennek kapcsán kereste meg a Nemzeti Sport Hergenrőder Tamás ügyvédet, hogy jött-e értesítés a CAS-tól.

Ott tartunk, hogy mára vártuk az ítéletet, ehhez képest hétfőn e-mailben, tegnap (kedden – a szerk.) postán kaptam egy felhívást, hogy fizessünk meg további eljárási díjat, mégpedig 6000 svájci frankot. A feleket fele-fele arányban kötelezték, hogy fizessenek még további eljárási költséget, mert olyan, eddig nem kalkulált, előre nem várt költségek merültek fel, amit most pótolni szükséges. Ebből ránk 3000 franknyi fizetési kötelezettség jut.”

A jogi szakember nem tudja, hogy milyen címen akarják az említett összeget bevasalni rajtuk. „Nem tudom, fogalmam sincs, nem részletezték” – tette hozzá, majd néhány példát is felsorolt: a bírósági eljárás mellett a szakértői költségeket, de a bizonyítással kapcsolatosan is vannak felmerülő anyagi terhek. „Hiszen, amit az ember bizonyítani szeretne, ahhoz szakértőket kér fel, és ezeket a költségeket előlegeznie kell. Finanszíroznia kell a tanúkat, a tolmácsot, de a fordításokat is természetesen. Ezzel számolnunk kellett akkor, amikor a fellebbezést előterjesztettük, úgyhogy ezzel kalkuláltunk, illetve próbáltunk kalkulálni, de ez most váratlanul ért minket. Február 26-áig kell ezt teljesítenünk azzal, hogy amennyiben nem tesszük meg, úgy a fellebbezést visszavontnak kell tekinteni” – részletezte az ügyvéd a sportnapilapnak.

Kenderesi Tamás kálváriája tovább folytatódik: ezúttal 3000 svájci frank megfizetésére kötelezték / Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila (archív)

Hergenrőder Tamás Kenderesiről is szót ejtett.

„Tamás rendkívül szomorú, csalódott, és nagyon rossz állapotba került most ettől, mert ahelyett, hogy döntést kapott volna, újabb költségeket kell előlegeznie. Nyilván a család igyekszik előteremteni ezt, de azért háromezer svájci frank egy átlagos havi fizetésnek talán a háromszorosa is lehet itt, Magyarországon, úgyhogy természetesen nem érinti jól, és nagyon rossz hangulatban van.”

Az úszó korábban hangsúlyozta: ha felmentik, mérlegeli, hogy vissza akar-e térni. Kenderesi szerint van rá reális esély, hogy elérje azt a szintet, amin egykor volt. „Nyitva van az ajtó, de nem túl nagy. Ha esetleg tényleg elmarasztalnak – amit nagyon nem értenék –, akkor mindent megragadok majd, hogy tisztázzam magam, európai, de akár világszinten is” – fogalmazott Kenderesi Tamás.

Nyitókép: AFP/ Kisbenedek Attila (archív)