Hihetetlen: tinilánya gördített megoldhatatlan akadályt Lőw Zsolt elé – ezért nem dolgozhat az angol szupersztárokkal

Újra a Vörös Bikáknál

Januárban aztán jött a hír, hogy Lőw Zsolt visszatér a Red Bullhoz, amelynél Jürgen Klopp jobbkezeként a futballfejlesztésekért felelős vezető lesz. Az egykori magyar válogatott labdarúgó 2012-ben éppen az energiaital-gyártó vállalat osztrák fiókcsapatánál, az FC Lieferingnél kezdte meg edzői pályafutását. Innen lépett tovább az RB Salzburg, majd az RB Leipzig másodedzőjévé, mindenhová követve az őt Ausztriába csábító Ralf Rangnickot – egészen addig, amíg 2018-ban el nem igazolt az RB-től, és töltött el éveket Tuchel szakmai stábjában.

Ezúttal tehát a Red Bull Global futballfejlesztésekért felelős vezetőjeként dolgozik majd, feladata a klubokban zajló munka koordinálása és összehangolása lesz – Brazíliától kezdve, az Egyesült Államokon át egészen Európáig. Ez egy világméretű, egyedülálló projekt, amelyben kulcsszerepet szánnak Lőw Zsoltnak. Klopp januárban az európai egyesületeket tanulmányozta, Salzburgban és Lipcsében járt, majd miután Lőw is csatlakozott a szakmai stábhoz, Sao Paolóba és New Yorkba utaztak.

„Amikor befejeztük a Chelsea-nél a munkát, már akkor megkerestek. A vállalathoz tartozó korábbi német válogatott támadóval, Mario Gomezzel azóta megvolt az intenzív kapcsolat. Időközben Jürgen Klopp is csatlakozott a projekthez, így már az ő jóváhagyására is szükség volt. Rendkívül jólesett, hogy Jürgen támogatta az ötletet, sőt azt mondta, az ő listáján is rajta voltam. Elmentünk közösen reggelizni a stábbal, ahol jobban elmélyedhettünk benne, kit, milyen szakmai célok motiválnak, milyen elképzeléseink vannak a projekt kapcsán.

Akkor dőlt el véglegesen, hogy szakmailag is egy hullámhosszon vagyunk Jürgennel, és érződött, hogy jól tudunk majd együtt dolgozni a jövőben”

– fogalmazott Lőw, aki arra is kitért, pontosan mi lesz az új feladata.

Innováció és egyediség

„Fel kell térképeznünk és meg kell ismernünk a Red Bull-csoporthoz tartozó klubokat, a munkamorált, a filozófiát, és megnézni azt, miben tud segíteni a tapasztalatunk a fejlődés érdekében. Nem szeretnénk rájuk kényszeríteni semmilyen központi irányítást, sokkal inkább azt, ha megtartanák a saját identitásukat, amely kiegészülhetne a mi elképzeléseinkkel és tapasztalatunkkal. Azt kell meglátnunk, hogy melyik klubnak, miben tudunk segíteni az edzőképzéstől, a filozófia kialakításán és az átigazoláspolitikán át egészen a sportigazgató kiválasztásáig.

Érdekes szakmai kihívás, senki nem csinált még ilyet, erre nincsenek példák, pontosan ez volt igazán kecsegtető ebben”

– magyarázta a magyar edző, aki azt is megfogalmazta, milyen célokat tűztek ki maguk elé.

„Arra törekszik a Red Bull, hogy ha valaki meglátja az egyik csapatunkat, egyből feltűnjön a számára, hogy mennyire különleges sportolók alkotják. Az összes sportágban, a Formula–1-ben, a jégkorongban és a labdarúgásban is az a cél, hogy különlegeset alkossunk, rögtön meg lehessen állapítani, hogy itt egy Red Bull-sportoló. Erre az innovációra és egyediségre törekszünk” – hangsúlyozta Lőw Zsolt.