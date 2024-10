Kiderült, miért nem került Lőw Zsolt az angol válogatotthoz

Nyitókép: DPA/Tom Welle

Mint a Mandiner beszámolt róla, Thomas Tuchel lett az angol labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Logikusnak tűnt, hogy követi őt az évek óta vele dolgozó Lőw Zsolt is, ám a magyar pályaedző nem került be a szakmai stábba. Az érintett meg is indokolta, meg nem is, így továbbra is sok a kérdőjel, miközben tény: másik segítőjét „magával vitte” a német sztáredző.

„Az Angol Labdarúgó Szövetség szerda délelőtt bejelentette, hogy Thomas Tuchel veszi át a válogatott irányítását.

Az élet úgy hozta, hogy hat évnyi eredményes közös munka, valamint az együtt megélt sikerek és élmények után ezúttal nem tartok vele.

Ennél többet egyelőre nem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, meglátjuk, mit tartogat számomra a jövő” – nyilatkozta Lőw az m4sport.hu-nak.