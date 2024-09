Lőw Zsolt tiszta vizet öntött a pohárba: elmondta, lesz-e az Újpest edzője (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A jelenleg munkanélküli Lőw Zsolt az m4sport.hu-nak nyilatkozott, ahol elmondta, karrierje során most először fordul elő, hogy huzamosabb ideje nem dolgozik. Lőw korábban az RB Leipzig, a PSG, a Chelsea és a Bayern München másodedzője is volt, azonban jelenleg főállású apukaként éli mindennapjait. A közelmúltban tulajdonosváltáson átesett Újpestnél többször felmerült a neve, mint lehetséges edző, de a klub korábbi játékosa most tiszta vizet öntött a pohárba ezzel kapcsolatban.

Most nem tudom elképzelni, hogy Újpesten edzőként dolgozzak. Akkor tudok adni a legtöbbet a magyar futballnak, ha külföldön szerzek dicsőséget a magyar embereknek, külföldön fejlesztem a tudásom, és ezt a tapasztalatot időről időre hazahozom”

– mondta a Bajnokok Ligája-győztes edző az interjúban.

„Sosem felejtem el, amikor Kozma István, Katona György és Rostás Sándor odajött hozzám egy iskolai focin és megkérdezték, hogy lenne-e kedvem az Újpestben focizni. Kilenc éves voltam, 1988-ban igazolt le a klub és ott kezdődött a történetünk. Tizennégy évet töltöttem el Újpesten és mindig a szívemben lesz a klub. Mindig van megkeresés, tavasszal tárgyaltunk is. Mindig azon voltam, hogy amiben tudok, segítsek a klubnak és ez nem fog változni. Örülök, hogy rendeződött a tulajdonosi háttér” – tette hozzá a 45 éves Lőw, aki a nemzeti csapatot illetően megjegyezte, mint minden mély érzelmű magyar embernek, számára is különleges a válogatott, semmiképpen nem zárná ki, hogy valamikor ott dolgozzon, de még nem most.

A teljes interjút ide kattintva meghallgathatja: