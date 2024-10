Thomas Tuchel lett az angol válogatott szövetségi kapitánya – nem tart vele magyar segítője

Nyitókép, fotó: MTI/EPA Szilágyi Anna

Tuchel legutóbb a német Bayern München együttesét irányította, ám már februárban közösen úgy döntöttek, hogy nem tölti ki 2025. június 30-ig szóló szerződését a bajor klubnál. A szakember számára nem teljesen ismeretlen az angol futball, hiszen

korábban a Chelsea szakvezetőjeként is tevékenykedett, és szinte a maximumot hozta ki a játékosaiból: a Bajnokok Ligáját, az UEFA Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte Havertzékkel.

A mindent tudó transzferguru, az olasz Fabrizio Romano szerint Tuchel szerződése egyelőre a 2026-os világbajnokság végéig szól, a Daily Mail pedig már a szövetségi kapitányi fizetését is nyilvánosságra hozta: a német tréner évi nettó 5 millió fontot (mintegy 2,2 milliárd forintot) keres majd.

Thomas Tuchel üzenete: eljött az én időm! Fotó: AFP/Michaela Rehle

Tuchel munkáját másodedzőként Anthony Barry segíti majd, mindez azt is jelenti, hogy Löw Zsolttal (hat év után) elválnak az útjaik. A magyar szakember az m4sport.hu-n csak annyit mondott minderről: „Meglátjuk, mit tartogat számomra a jövő...”

Bár a hivatalos sajtótájékoztatóra csak délután kerül sor, Thomas Tuchel a közösségi felületén már üzent az angol szurkolóknak:

„Nagyon büszke vagyok és számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy megkaphattam ezt a feladatot.

A futball kapcsán már átélhettem néhány hihetetlen pillanatot ebben az országban, és most újra egy rendkívül izgalmas lehetőség, hogy ennyi különleges és tehetséges játékossal dolgozhatom együtt!” Egyébként nem is Angliában lennénk, ha mindenki egységesen, kitörő örömmel fogadta volna Thomas Tuchel kinevezését. A Daily Mail szerkesztői például hatalmas szalagcímben hozták nyilvánosságra véleményüket: „A Dark Day for England – Egy sötét nap Anglia számára...”