Ha a pénzen múlna, már jövőre is lehetne Forma–1-es versenyzőnk

Sok hazai F1-rajongó számára szívfájdalom, hogy már több mint húsz éve annak, hogy nincs magyar versenyző az autósport királykategóriájában. Még 2004-ben Baumgartner Zsolt indult a Minardival a világbajnokságban (és egy pontot is szerzett). Azóta még a közelébe sem jutott egyetlen pilótánk sem a Forma–1-nek. Ám most felcsillant a remény, hogy néhány év múlva ott lehet valamelyik honfitársunk a világ legjobb sofőrjei között. A Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) Zrt. égisze alatt elindult a „Road to Formula 1” (Út a Formula–1-be) nevű projekt hazánkban, azzal a céllal, hogy 2029–2030-ra újra legyen magyar pilóta az F1-ben. Pontosabban nemcsak a csúcskategóriáról van szó, hanem az F2-ről, az F3-ról, az F4-ről, továbbá a MotoGP-ről, illetve a többi motoros kategóriáról is.