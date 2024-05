A kis magyar Verstappen bontogatja a szárnyait – egyre jobb eredményeket ér el a Forma-4-ben az újonc Molnár Martin

Nyitókép: Martin Molnár Racing Facebook

Molnár Martin, Virtuosi Racing mindössze 15 éves magyar pilótája három három top 10-es eredménnyel és az újoncok értékelésében két dobogós helyezéssel fejezte be élete második versenyhétvégéjét a brit Forma–4-ben, és ismét csapata legjobbjának bizonyult – számolt be a sportoló menedzsmentje. A brit Forma-4-es bajnokság Brands Hatch-ben rendezett versenyhétvégéjén a mezőny egyetlen magyar indulójaként Molnár Martin mindhárom versenyfutamot befejezte.

A 15 éves Molnár Martin 2018 óta gokartozik versenyszerűen, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt, olyan ottani sorozatokban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma-1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kitermelik. Martin 2023-ban az első magyar versenyző lett, aki megnyerte a Winter Cup versenyt a gokartsport emblematikus helyszínén, Lonatóban, majd több hónapig vezette az FIA Karting világranglistáját OK kategóriában. Első magyarként bekerült a Richard Mille Young Talent Academy 2023-as válogatójára is. A magyar versenyző 2024-től Európa egyik legrangosabb utánpótlásnevelő autóverseny-sorozatában, az FIA Brit Formula 4-ben, a Virtuosi Racing színeiben folytatja karrierjét. A 15 esztendős versenyző a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA tehetséggondozó programja, a Hungarian Motorsport Academy tagja, az idei évtől az akadémia mellett a 4iG Nyrt. támogatásával versenyezhet az autósport őshazájában.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője az időmérő edzésen a 13. időt autózta, és ha egy kicsit szerencsésebb, és 12 ezredmásodperccel jobb kört ér el, a 12. idővel megszerezte volna a fordított rajtrácsos második futam pole pozícióját.

Az első versenyt a 11. helyről kezdte, mivel itt az időmérőn elért második leggyorsabb körök alapján alakul ki a rajtrács, és végül a 9., azaz pontszerző pozícióban, a harmadik legjobb újoncként fejezte be.

A vasárnapi két versenyen egyaránt a 10. helyen végzett, így ezen a napon is harmadik lett az újocok között.

„Már Doningtonban is benne volt az újoncdobogó, és érződött, hogy ott a helyünk, most pedig kétszer is összejött. Az egész hétvégén a harmadik futamon rajtoltam a legjobban, nem pörögtek ki a kerekeim, nagyon jól kaptam el az indulást. Később sajnos eléggé elfékeztem az egyik gumit, ezután pedig több alkalommal is blokkolt az a kerekem, így többnyire a védekezésre figyeltem. Az eredmények szempontjából jó hétvégét zártunk.” – fogalmazott a versenyt követően az ifjú magyar autóversenyző.

Molnár Martin a hétvégi versenyeken elért eredményeinek köszönhetően előre lépett az összetett verseny 13. helyére, az újoncok értékelésében pedig összetettben az ötödik helyen áll. A brit Forma–4ben legközelebb május 25-én és 26-án, Snettertonban rendeznek versenyt.