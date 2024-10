Nem viccel a történelmet író magyar Verstappen, ismét felhívta magára a figyelmet

A híresen kemény sorozat történetének első magyar versenyzője ahogy várta és várható volt, eleinte szokta a teljesen új közeget és járművet, majd felvette a fordulatszámot. Öt alkalommal állhatott a dobogón, az összesített pontversenyben a nyolcadik helyen zárt. Újoncdobogós helyezésből 22-t (!) hozott össze, melyből négyszer a pódium legfelső fokára állhatott fel. az F4 újoncok bajnoka korábban az ausztrál Jack Doohan lett, aki az Alpine Forma–1-es csapatának pilótája lesz. A brit sorozat elődjében olyan későbbi kiválóságok bontogatták a szárnyaikat, mint Eddie Irvine, Jenson Button és Ayrton Senna.

A magyar tehetség 2018 óta versenyszerűen gokartozott, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt, olyan ottani sorozatokban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma-1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kitermelik. Molnár Martin 2023-ban az első magyar versenyző lett, aki megnyerte a Winter Cup versenyt a gokartsport emblematikus helyszínén, Lonatóban, majd több hónapig vezette az FIA Karting világranglistáját OK kategóriában. Első magyarként bekerült a Richard Mille Young Talent Academy 2023-as válogatójára is. A Formula 4 óriási előrelépést, egyúttal kihívást és változást jelent a pályafutásában, ami – mint hivatalos oldalán olvasható – jó irányba tart.

„Martin legfőbb célja, hogy eredményes versenyzéssel eljusson egészen a Formula 1-ig csak úgy, mint a sorozat 2015-ös bajnoka Lando Norris.”