Mindenkit meglepett: a Fradi-legenda elárulta, kinek lehetnek hálásak a szurkolók az idei bajnoki címért

„Azt gondolom, hogy az utolsó öt év statisztikáját nézve nagyon sikeresen és jól dolgozunk, mi is szeretnénk minél több fiatal játékost feláramoltatni az első csapatba. Nyilván ezután már az első csapat vezetőedzőjének a döntése az, hogy ki tud ebbe a szűk keresztmetszetbe bejutni, hiszen a Fradi Magyarországnak a legjobb csapata és nemzetközi porondon is meg kell állni a helyét. Nemzetközileg is egy erős keretet képvisel, úgyhogy a legjobbnak kell lenni, ha be akar valaki kerülni, az igaz. Tehát azért, mert valaki fiatal, azért nem fog kapni lehetőséget, de hogyha valaki fiatal és tehetséges, annak minden esélye megvan arra, hogy bemutatkozzon, és éljen a lehetőséggel.

Ez így volt most Tóth Alexnél is, aki miután bekerült, megragadta a lehetőséget, és fantasztikus szezont játszott. Azt gondolom, ő volt sokszor a kreativitásban a különbség a mérkőzéseken,

nagyon fontos gólpasszai voltak, nagyon fontos eleme volt az ő játéka annak, hogy a csapat most megint bajnokságot tudott nyerni” – fogalmazott Lisztes Krisztián.

Nagy elismerés, ha egy fantasztikus nemzetközi pályafutást maga mögött tudó klasszis úgy látja, egy 19 éves, már válogatottban is bemutatkozó tehetség jelentette a különbséget a bajnoki címért zajló csaták során. A keretben hemzsegnek a nemzetközileg ismert válogatott sztárok, illetve Dibusz Dénestől Varga Barnabásig a magyar nemzeti csapat rutinos alapemberei, mégis egy „fiatal srác” lopja el a show-t. A számok egyébként alátámasztják Lisztes véleményét: Tóth Alex január óta 2 gólt szerzett, 8 gólpasszt adott, lendületes játékának és a pontrúgásoknál betöltött fontos szerepének hatalmas jelentősége volt a csapat eredményességében.