The Guardian: Kubatov vezetése alatt az FTC-nek nemzeti eszközzé kellett válnia

Az Orbán-ellenes Guardian úgy véli, a Ferencváros finanszírozásával az volt az állam célja, hogy a válogatotton kívül egy magyar klub is rendszeresen meg tudja magát méretni a nemzetközi porondon, és ez a terv be is vált, hiszen a zöld-fehérek az elmúlt hat idényben mindig szerepeltek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.

A Ferencváros hazai dominanciája és az Európában szerzett tekintélye megmutatja, hogy az állam minek a felépítésére lehet képes történelemmel és erős szurkolói támogatással az oldalán, miközben a Puskás Akadémia esete azt bizonyítja, mit lehet felépíteni a semmiből

– olvasható az írás végén, mely szerint Orbán Viktor kormányában a futballklubok már nem csupán csapatok, hanem eszközök is.

„A kérdés, hogy a magyar labdarúgás valaha szétválasztható lesz-e attól a rendszertől, amely most bekebelezi” – teszi fel a költői kérdést a szerző.

