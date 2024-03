Nagy ugrás: példaképe, Max Verstappen nyomdokain gokartról formulaautóra vált az F1-be vágyó magyar szupertehetség

Nyitókép: Facebbok/MartinMolnar Racing

Európa egyik legrangosabb utánpótlásnevelő autóverseny-sorozatában, az FIA Brit Formula 4-ben, a Virtuosi Racing színeiben folytatja versenyzői pályafutását Molnár Martin. A 15 esztendős versenyző a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA tehetséggondozó programja, a Hungarian Motorsport Academy tagja, az idei évtől az akadémia mellett a 4iG Nyrt. támogatásával versenyezhet az autósport őshazájában.

Nagy váltás

A magyar tehetség 2018 óta versenyszerűen gokartozott, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt, olyan ottani sorozatokban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma-1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kitermelik. Martin 2023-ban az első magyar versenyző lett, aki megnyerte a Winter Cup versenyt a gokartsport emblematikus helyszínén, Lonatóban, majd több hónapig vezette az FIA Karting világranglistáját OK kategóriában. Első magyarként bekerült a Richard Mille Young Talent Academy 2023-as válogatójára is. A Formula 4 óriási előrelépést, egyúttal kihívást és változást jelent a pályafutásában.

„Voltam teszteken az olasz és a spanyol bajnokságban is, de a brit versenyre esett a választásunk. Ez egy teljesen új világ, itt autókkal megyünk, a gokart kicsit más volt. Itt a járművek sokkal nehezebbek, másképp is kell irányítani őket.

Ez 570 kilogramm, a gokart velem együtt 150-et nyomott. Ezt a különbséget lehet érezni.

Elég gyorsan alkalmazkodtam, meglátjuk, mi lesz belőle. Nagyon várom ezt a versenyévet, amelynek az eleje biztos a tanulásról fog szólni. Vannak olyan riválisok, akik már több mint egy szezont lehúztak, hozzájuk képest le leszek maradva. Mindenki hozzám hasonló korú, plusz-mínusz egy-két év az eltérés, inkább idősebbek. Az év második felétől már komolyabb eredményeket várok magamtól” – mondta lapunknak Molnár Martin, akinek a háromszoros világbajnok a példaképe, s szeretne Forma 1-es autóversenyző lenni.

„ Az a fő cél, arrafelé tartunk. Max Verstappen a kedvencem. Azóta ő, mióta belépett a Forma 1-be (2015-ben, 16 évesen, minden idők legfiatalabbjaként – a szerk.), nem azért, mert az utóbbi években sorra nyer mindent. Tetszik a vezetési és versenyzési stílusa. Én olyan vagyok, aki nagyobb autókkal jobban elbír, Gokartban is a vége felé a legnagyobb kategóriákban voltam a legeredményesebb. Azokhoz jobban illik a vezetési stílusom.”

Molnár Martin hosszú útra indul – a végcél a Forma-1

Fotó: motam.hu

„Megérett rá”

Molnár Martin angliai szereplése mérföldkő a hazai autó-motorsport történetében, hiszen ő az első magyar pilóta, aki FIA minősítésű brit bajnokságban áll rajthoz. A 2010-es években Kiss Pál Tamás a brit F4-es bajnokság elődjében, a brit Formula Renault 2.0-ban versenyzett, majd egészen a Forma-1 előszobájáig jutott. A 32 éves szakember jelenleg a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője és egyben Martin instruktora is.

„Azt mondtam, amikor gokartozott, hogy szeretnék egy formaautós tesztet, hogy meglássam azt, hogyan megy neki vagy esetleg még korai. Akkor épphogy betöltötte a 14. életévét, és akkor már megfogalmazódott: ez egy izgalmas út lesz, egy jó közös munka, egy remek projekt. Tavaly pedig – bár felnőttek közé került gokartban – jeleztem a menedzsmentnek, itt az ideje az év második felében intenzíven készüljünk a formaautózásra, mert megérett rá. 17 napot teszteltünk 2023-ban, ez egy szép szám. Naponta 300 kilométert teljesített, volt, hogy 400 felettit. Nem kevés, de attól függ, mihez mérjük. Ha az egy-két napi lehetőséghez, jelentős előrelépés, ám ha a legmagasabb, 30-50 napos sztenderdhez, akkor a felét tudtuk megcsinálni” – beszélt a Mandinernek a háttérről Kiss Pál Tamás hozzátéve, az első év ellenére komolyak a célok az F4-ben.

„Martinnak a teher cipelése, menedzselése abszolút nem egy szokatlan dolog, átélte a gokartsportban. A világbajnokság élmezőnyében zárt a juniorok között, és mindenki elvárta, megkövetelte tőle az eredményt. A Forma 4 egy más szakma, eltérő jellegű vezetést igényel. Nyilván rengeteg dolgot át lehet menteni a gokartból, nem a nulláról kell tanulni.

Látom benne a potenciált, a részeredmények biztatóak, minél több top 10-es eredményt, pontszerzést várok tőle, hiszek abban, hogy fog már az idén dobogón állni.

A rookie-k, a kezdők között szeretném, ha az első háromban végezne.”

Legendás pályákon

Az április végén kezdődő, tízfordulós szezon olyan legendás pályákat érint, mint a Donington Park, Brands Hatch, Silverstone vagy Zandvoort, amelyek korábban vagy jelenleg is Forma-1-es nagydíjak helyszínei. Martin csapata, a Virtuosi Racing a Formula 4 után a Forma-1-ig vezető további kategóriákban is jelen van. Szakmai vezetője szerint nem baj, hogy ilyen fiatalon kipróbálja magát a magyar reménység.

„Nem lehet elég korán elkezdeni, de annyira időben van, hogy egyáltalán most érte el azt a kort, a 16 lesz augusztusban, hogy engedik versenyezni. Tavaly ha akart volna, sem indulhatott volna a szabályok értelmében. Nem hiszem, hogy hátrány. Az egyetlen csupán az, mint ami minden sportban jellemző, hogy kedvezőbb helyzetben vannak azok, akik többet tudnak pályán lenni. Maroknyi versenyző van az egész világon, aki megteheti, hogy közel két hónapig tesztel. Persze velük szemben is fel kell venni a versenyt. Martin olyan fiatalon kezdte a legprofibb gokartos karrierjét, hogy emiatt nem gondolom, hogy hátrányban lenne, mert most tulajdonképpen az ottani vetélytársaival, kortársaival fog megküzdeni” – fogalmazott Kiss Pál Tamás.

Mogyoród, 2014. május 3. A második helyen végzett Kiss Pál Tamás, a Zele Racing pilótája a túraautó-világbajnokság (WTCC) mogyoródi versenyhétvégéjének betétprogramjában, az AutoGP elnevezésű, együléses autókat felvonultató sorozat első futamát követő sajtótájékoztatón a Hungaroringen 2014. május 3-án.

MTI Fotó: Marjai János