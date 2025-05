Bajnok a Bayern München, megvan Harry Kane első klubtrófeája! (VIDEÓ)

2025. május 04. 21:13

Az angol sztárcsatár a közösségi oldalára rögtön fel is töltött egy videót, amelyen a „We Are the Champions”-t énekli.

2025. május 04. 21:13

A bajor gárda szombaton csak 3–3-as döntetlent játszott Lőw Zsolt vezetőedző csapatának otthonában, Lipcsében, így akkor még elmaradt a bajnokavatás. Vasárnap viszont az üldöző és tavalyi aranyérmes Bayer Leverkusen 2–2-t ért el Freiburgban, így a Bayern előnye maradt nyolc pont az élen, ami már behozhatatlan az utolsó két fordulóban. 🏆 𝐃𝐄𝐔𝐓𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆



Für unseren Verein, für unsere Fans, für unsere Stadt. ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/2k3ZKN0OPC — FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2025 A müncheniek 31 éves sztárcsatára, a Bundesliga mostani kiírásának góllövőlistáját 24 találattal vezető Harry Kane pályafutása során először nyert trófeát klubszínekben. We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU — Harry Kane (@HKane) May 4, 2025 A Bayernnel 2013 óta csupán egyszer fordult elő, hogy nem nyerte meg a hazai bajnokságot: tavaly csak harmadik lett a Leverkusen és a VfB Stuttgart mögött. A nyitókép forrása: fcbayern.com

