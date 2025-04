Új köntösben a Hungaroring

Gyulay Zsolt szerint ez most más. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója érzi, sőt tudja: a felújítási munkálatok után új időszak köszönt be Magyarország legjelentősebb autóverseny-pályáján. „Az biztos, hogy fel kell majd nőnünk a feladathoz. Ha eddig végigmentem a paddock mellett, egy egyszerű, 1985-ben szocialista nagyvállalatok által összetákolt épületet láttam. Rengeteget küzdöttünk azért, hogy a csapatok egyáltalán létezni tudjanak itt. Mindenki emlékezhet az áramkimaradásokra, a beázásokra, arra, amikor a Ferrarira ráfolyt a víz, sorolhatnám a problémákat. Most ezen a területen is nagy előrelépés lesz, más dimenzióba kerülünk. A világnak ezentúl is csak azt kell tudnia, hogy jó Formula 1-es verseny, kiváló hangulat és telt ház lesz Mogyoródon, más nem számít” – mondja.