Újabb F1-es magyar versenyző a láthatáron – kiderült, mikor lehet valóság az álomból

„Mi a munkát nem most kezdtük el, hanem három-négy éve, és folyamatosan figyeljük, keressük a tehetségeket. A célunk az, hogy a fiatalok mögött nemzetstratégiai háttér legyen.

Ugyanakkor szerintem ehhez a jelenleginél nagyobb üzleti és állami támogatásra van szükség. Pont ezért szálltunk be mi is a Road to Formula 1 programba. Olyan srácokat választottunk ki, akik mentális, fizikai és egyéb képességeik alapján alkalmasak arra, hogy komoly szintet érjenek el, és felkeltsék egy jobb, nemzetközi csapat érdeklődését. Remélem, nem kiabálom el, de jó úton járunk, hiszen kiemelt versenyzőink iránt érdeklődnek már csapatok az F3-ban és az F4-ben” – árulta el Weingartner Balázs, a HUMDA, azaz a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnöke, aki szerint Zentai Péter és társai az üzleti kapcsolati rendszerükkel meg tudják valósítani a céljaikat. Weingartner úgy látja, ez egy olyan nemzeti ügy, melyben a társadalmi, gazdasági, politikai szereplők is megtalálhatják a helyüket.

A cél ugyanakkor nemcsak az, hogy a fiatal tehetségeink eljussanak a Forma–4, a Forma–3, a Forma–2 vagy a Forma–1 világába, hanem a motorsport elitkategóriájában, a Superbike vagy a Moto GP világbajnokságban is megmutassák magukat. Mint köztudott, az idén mindkét sorozat ellátogat hazánkba, pontosabban a Balaton Park Circuitra. A siker érdekében besegít a munkába Michelisz Norbert túraautó-világbajnok és Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-versenyző, aki 2007-ben a Moto GP 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnoka lett.

