A MOB csak olyan olimpiai tervet támogat, amely nem jár stadionépítéssel! – a Prima Primissima-díjas elnök, Gyulay Zsolt a Mandinernek

Gyulay Zsolt az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű férfi párbajtőrcsapat aranyérméért is a helyszínen, a Grand Palais-ban szurkolt Fotó: MTI/Illyés Tibor

Azért nem mindenki így érezte: Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, valamint Schmidt Ádám sportállamtitkár a MOB-közgyűlésen is egyértelműen kijelentette, a 2028-as Los Angeles-i olimpián az első 10 nemzet közé kerülés a cél! Teljesíthető ez? Hiszen az látható: a mezőny első tíz helyezettje és az utánuk következők között nagy a különbség...

Amikor Párizs előtt jósolni kellett, én is tíz aranyérmet gondoltam és kívántam, Los Angelesre is ezt várom. Azt, hogy mindezt, hogy lehet elérni, más kérdés. A sportszakállamtitkárság stratégiája erről szól, de erre nincs recept. Jó sportolók kellenek, abban biztos vagyok, hogy (ami szintén elhangzott a közgyűlésen Schmidt Ádám államtitkár úrtól is) a klasszisaink számára az ideális körülmények továbbra is biztosítva lesznek, kiemeltebben, mint eddig, tehát az eredményesség elsősorban azon múlik, hogy mennyire eredményes generáció érik be Los Angelesre. Hozzáteszem: e generációnak az alapja már Párizsban jelen volt.

Mindezt erősítendő, Schmidt Ádám azt is elmondta: bár jelentős megszorítások várhatóak 2025-ben, a sport egy olyan terület, amelyre ez nem lesz jellemző. Az öröm mellett ez mekkora teher?

Engem ez nem nyomaszt, sokkal inkább örülök neki.

Párizs egyik hőse, a 18 éves Márton Viviana (kékben) akár még egy budapesti olimpián is szerepelhet! Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A közgyűlésen nem csak a 2028-as Los Angeles-i, hanem már a 2032-es brisbane-i játékok is szóba kerültek. De természetesen nem lehetett kihagyni a 2036-os eseményt sem, hiszen ezzel kapcsolatban újra előtérbe került egy budapesti olimpia és paralimpia megrendezésének lehetősége is. Mit tud ezzel kapcsolatban jelenleg elmondani?

Örülök, hogy ezt ezen a fórumon is elmondhatom, hiszen a közelmúltban – már elnézést – sok badarság is megjelent ezzel kapcsolatban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság radikálisan megváltoztatta a jövőbeni olimpiai házigazdák kiválasztásának rendjét. Nagyon fontos tudnivaló: a pályázatot és a korábbi, költséges pályázati folyamatot teljes egészében eltörölték. Nincs már olimpiai pályázat! A NOB úgy választ helyszínt, hogy saját egyoldalú döntésével meghív egy lehetséges házigazdát: tárgyaljanak és állapodjanak meg az olimpiarendezésről. Ez az úgynevezett Targeted Dialogue. Ha megállapodnak, a NOB ülése az így kiválasztott partnernek odaítéli a rendezés jogát. Ha nincs megállapodás, mást kérnek fel, ugyanilyen egyoldalú döntéssel. Felkérés nélkül nincs miről beszélni. A felkérésre nem lehet jelentkezni vagy pályázni. Ilyen felkérést 2036 vagy későbbi játékok tekintetében még senki sem kapott a NOB-tól, 2026-27-ig vélhetően nem is történik ez meg. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közös tájékozódásra kérte Budapest vezetését, és Karácsony Gergely főpolgármester úr nyitott is volt az ügyre. Így azután a MOB és Budapest városa bekapcsolódtak a NOB előzetes tájékozódási folyamatába, ami egy szakmai párbeszédfolyamat, az úgynevezett Continuous Dialogue. Ez a szakmai párbeszéd nem jár semmiféle kötelezettséggel, nem vonatkozik semmilyen konkrét olimpiai időpontra, nem irányul rendezési jog megszerzésére és nem minősül rendezésre való jelentkezésnek. Nem kötelez és nem is ad jogot semmire. A tájékozódási folyamat kizárólagos céljai egyfelől az olimpia és paralimpia megrendezhetőségével kapcsolatos információk megismerése. Először tudjuk meg, hogy miről is gondolkodunk, miről is beszélünk egyáltalán. A tájékozódás másik célja annak tárgyilagos vizsgálata, hogy Budapesten, Magyarországon, valamikor a XXI. század második harmadában, a fenntarthatóság szempontjainak maximális érvényesítése mellett megrendezhetőek-e úgy az olimpiai és paralimpiai játékok, hogy az Budapest és Magyarország számára egyértelműen előnyös legyen és városfejlesztéssel (többek között a gépkocsi-közlekedés az autópályák és a vasúti hálózat modernizálásával) járjon. Merthogy értelmesen beszélgetni csak egy ilyen vizsgálat, elemzés után lehet.

Csak hogy mindenki számára világos legyen: az olimpia megrendezéséhez nem kell több stadiont építenünk!

A MOB és a Magyar Paralimpiai Bizottság azt javasolta Budapest Főváros Önkormányzatának, hogy a tájékozódás eredményeiről legkésőbb 2026. szeptember 30-ig készítsenek közös, bárki által megismerhető, nyilvános jelentést. Ez fontos a mi számunkra is: bármely nemzeti olimpiai bizottság, ország vagy város csak akkor kerülhet döntési helyzetbe, ha a NOB-tól hivatalos tárgyalási felkérést kap. Ennek a jelentésnek transzparensnek kell lennie és a közzététele után egy nyílt szakmai-társadalmi vita kell kövesse. Ha elérünk odáig, akkor majd sokaknak sokat kell beszélgetnünk az előnyökről, hasznokról, ráfordításokról és kockázatokról. Ütköztetni kell majd az érveket. A MOB egyetért Karácsony Gergely főpolgármesterrel: ha döntéshelyzetbe kerülnénk, meg kell majd kérdezni a budapestieket és biztosítani kell a népszavazás lehetőségét. Látjuk, hogy a különböző jogi fórumok között – Fővárosi Választási Bizottság és a Kúria – vita alakult ki a népszavazás lehetőségéről.