Ott a Szoboszlai gól! Liverpool–Ipswich Town 4–0

2. félidő

A második félidőben az elsőhöz hasonló Liverpool dominanciát láthattunk. A listavezető gyönyörű összjátékokkal, néhol tiki-takás támadásokkal operált, melynek következtében több lehetőséget is kialakított. A 66. percben eldőlt a mérkőzés – már ha bárkiben is volt még kétely –, miután Alexander-Arnold jobb oldali beadását Gakpo csúsztatta a kapu jobb oldalába. A holland támadó másodszor is ünnepelhetett a meccsen. A 68. percben Slot lekapta a kiválóan teljesítő Szoboszlait, így a hétközi BL-meccshez hasonlóan most is pihenőt kapott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP