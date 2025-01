Szoboszlai szárnyal az új posztján, a Liverpool száguld – az év edzőváltása az Anfielden történt

Őszi száguldás

Az elmaradt erősítések, a sérültek és az ideiglenesen hiányzók ellenére mégis szárnyal a Liverpool FC. Amíg máshol időt és türelmet kérnek a csapatépítésre hivatkozva, addig Slot berobbantotta a szezont, lassításnak pedig egyelőre jele sincs. Nem kétséges, nagyot húzott a megszerzésével az angol klub. A Klopp által épített alapokon némi ráncfelvarrás történt: Szoboszlai Dominik például új poszton, az ellenfél kapujához közelebb játszik, nagyobb szerepe van a középpályán a letámadásoknál, de látványosan fickándozik a szerepében, mindeközben az eredményesség csak javult az előző idényhez képest.

Egyetlen vereséggel tudták le az egész őszt a Premier League-ben Szalahék,

csak a bravúrokat halmozó, dobogón álló Nottingham tudott nyerni az Anfielden, illetve háromszor játszottak döntetlent, az Arsenal és a Newcastle otthonában és hazai pályán a Fulham ellen. Ezt leszámítva csak győzelmek kerültek a jegyzőkönyvekbe, és nem csak Angliában, de a megújult Bajnokok Ligájában is. Ősszel egy hónapon belül a Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusent, a Carlo Ancelotti irányította címvédő Real Madridot és a PL-címvédő Manchester Cityt is kapott gól nélkül simázta le hazai pályán a 'Pool. Nem véletlenül adnák oda a szakértők közül már többen is a bajnoki címet a Vörösöknek – még a féltávnál sem jár a bajnokság újévkor, de egy meccsel kevesebbet játszva is tetemesnek mondható, nyolcpontos előnnyel vezetnek a tabellán a bravúrokat futószalagon szállító Nottingham előtt.