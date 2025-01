Nemzet Sportolója-választás: eljött végre Hegedüs Csaba és Török Ferenc ideje, vagy újra egy hölgy kerül a legendák közé?

Dr. Török Ferenc sportolóként és sportvezetőként is a csúcsra ért / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Török Ferenc ugyancsak kiemelkedő versenyzői pályafutást (egyéni, illetve csapat olimpiai arany- és bronzérem, négyszeres csapatvilágbajnoki elsőség a legendás Balczó András és Móna István társaságában) tudhat maga mögött, és ő is hosszú ideig (két ciklusban 14 évig) tölthette be a szövetségi kapitányi posztot. Emlékezzünk csak a felejthetetlen szöuli olimpiára, melyen Martinek János egyéniben, míg a Fábián László, Mizsér Attila, Martinek összetételű csapat is aranyérmes lett, és persze, felejthetetlen az 1989-es budapesti világbajnokság is – szintén magyar elsőséggel.