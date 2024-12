„A Jóisten egész életemben a tenyerén hordott” – ünnepi interjú Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózóval

Sárváron születtem, de az 1956-os események szétszakították a családot, hiszen vívómester édesapámat (aki a Toldi Miklós Ludovikán évfolyamelsőként végzett) koholt vádakkal illették, és ő egészen Kolumbiáig menekült. Így nyolcévesen félárva lettem. Nem sokkal később kíváncsiságból a testvéremmel a közelünkben lévő Nádasdy Ferenc Gimnáziumba néztünk be, ahol éppen egy birkózó-tehetségkutatót tartottak. Beálltunk, és engem hamar megfogott a sportág varázsa, bár amúgy is igazi sportőrült voltam: úsztam, kosárlabdáztam, atletizáltam, fociztam, de a birkózás megmaradt örök szerelemnek. A személyiségemnek ez a sportág felelt meg leginkább, és ennek köszönhetem a jellememet is.

„Örömmel népszerűsítjük a sportágainkat és vagyunk büszkék a magyarságunkra, a magyar emberekre, akiknél kevés tehetségesebb nép van” Fotó: MW(archív)

Mennyit számított a sikerekben, hogy a tanulásban is élen járt, jogi egyetemet végzett?

Nagyon sokat számított a közeg, amelyben felnőttem: édesanyám és édesapám is tanár volt, ezt a fajta szellemiséget már a gyermekkoromban is magamba szívtam. Talán ennek is köszönhető, hogy serdülő korom óta mindig kapitánya voltam az aktuális csapatomnak, edzések, csapatbajnokik után én voltam a szószólója a különböző szakmai elemzéseknek. Együtt tanulmányoztuk, hogyan győztünk, miért veszítettünk, és talán az sem véletlen, hogy a FILA már 26 éves koromban felkért, tartsak egy konferencián előadást a kötöttfogásról, és rám bízták a szakág vezetését is. A fiataloknak manapság is mindig elmondom: a birkózás a gondolkodó emberek sportja, hiszen az ellenfél indított akcióját kell megkontrázni, és gyakran a negyedik, ötödik szándékot kell kontrollálni. Éppen ezért a KIMBA-n is az a cél: ne csak fizikailag tökéletes, hanem egyben gondolkodó birkózókat is neveljünk.

Mózesnek köszönheti a feleségét

Önnel kapcsolatban kihagyhatatlan, hogy pályafutása csúcsán, nem sokkal a 100. magyar ötkarikás aranyérem megnyerése után súlyos autóbalesetet szenvedett, hónapokig élet-halál között volt, egy év kórházi ápolás után térhetett haza.

Háromszor kerültem a klinikai halál állapotába, belső sérüléseim keletkeztek, medencetörést szenvedtem, a combjaim darabokban voltak, a vállam és a fejem beszakadt, ráadásul mélyvénás trombózist is kaptam, a jobb lábamat le akarták vágni. Sírva könyörögtem Varga Péter professzornak, hogy „várjunk még, várjunk még, Értse meg, hogy nem tudnék láb nélkül élni!”

Harminc műtétet hajtottak végre rajtam, 97-ről lefogytam 48 kilóra. Rendkívül hálás vagyok az ápolószemélyzet türelméért és a szakértelméért, hiszen a baleset és a kórházi lét, majd a rehabilitáció minden napja hozzásegített ahhoz, hogy olyan emberré váljak, amilyen a mai napig vagyok.