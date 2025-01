Kiderült: így választották meg a nemzet sportolóját

Egyetért a NOB tiszteletbeli tagjával, sporttársával Kamuti Jenő, aki ugyancsak a nemzet sportolója, a legnagyobb elismerés hangján beszélt az új jelöltről.

„Lidi abszolút alkalmas és méltó arra, hogy a nemzet sportolója legyen, több okból is. Egyrészt sportolói múltja és civil pályafutása okán is, másrészt a hölgyek meglehetősen alul vannak reprezentálva a grémiumunkban, és nem lett volna szerencsés, ha Keleti Ágnes helyére egy férfi kerül be. Most mindössze három hölgy, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Weltner Györgyné Ivánkay Mária és Sákovicsné Dömölky Lídia van a tagok között, nem lett volna jó, ha ketten maradnak a gyengébb nem képviselői. Másfelől viszont a vívók kétségkívül felülreprezentáltak, hiszen négyen vagyunk: Schmitt Pál, Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia és jómagam. De hát, a vívók szerezték a legtöbb magyar olimpiai bajnoki címet…” – nyilatkozta a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke.

A Nemzet Sportolója nettó 630 ezer forintos havi juttatást kap.

