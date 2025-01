Magyar lehet Németország legjobbja

Az Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya is jelölt az év legjobb női kézilabdázója címre Németországban. A 26 éves jobbszélső tavaly bajnoki címet és Bajnokok Ligája-ezüstérmet nyert a HB Ludwigsburg csapatával, amely jelenleg is vezeti a női Bundesliga tabelláját. Az MTI a german-handball-awards.de honlapra hivatkozva azt írja, hogy az oldalon szerda éjfélig lehet szavazni. Az év legjobb játékosai nem csak németek lehetnek, hanem olyanok is, akik német klubcsapatban szerepelnek.

Faluvégi Dorottya 2023 nyara óta erősíti a feltörekvő német együttest. A Ludwigsburg előtt Magyarországon mindkét nagycsapatban, nevelőegyesületében, a Ferencvárosban és a Győri ETO-ban is játszott. Többek között

háromszoros magyar bajnok,

kétszeres Magyar Kupa-győztes.

Már 16 évesen bemutatkozott az NB I-ben, 2018-ban junior világbajnok lett a magyar korosztályos válogatottal. A felnőtt nemzeti együttesbe 18 évesen került be először, a mostani Európa-bajnokságon – az All star csapatba is bekerült Győri-Lukács Viktória cseréjeként – 5 gólt lőtt.

Faluvégi Dorottya (j) és a koreai Szong Hje Szu a női junior kézilabda-világbajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Koreai Köztársaság mérkőzésen a debreceni Főnix Csarnokban 2018. július 13-án. Magyarország-Koreai Köztársaság 30-25 / Fotó: Czeglédi Zsolt

A Bajnokok Ligája mostani kiírásában az ötödik helyen áll német klubjával a csoportjában, 28 góllal segítette eddig a csapatát. A voksolás szempontjából lényeges, előző évadban 41 találatot tett a közösbe.

Ami pedig a riválisokat illeti,

szavazni lehet a Ferencváros német balátlövőjére, Emily Bölkre,

és ott van a neve a 10 játékost tartalmazó listán a Beitigheim kézisének, Xenia Smits-nek, valamint az egykori fradista beállónak, Julia Behnkének is.