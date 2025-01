Hőtérképpel bizonyították Szoboszlai zsenialitását – eljött az ő ideje Liverpoolban

Az nem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik komoly szerepet tölt be a Liverpool labdarúgócsapatában. A 24 éves magyar középpályás rendszeresen játszik az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is listavezető gárdában. A szurkolók elsősorban az alapján ítélik meg, hogy hány meccset játszik, mennyi gólt lő, gólpasszt ad, esetleg milyen látványos megoldásokkal rukkol ki. Ugyanakkor szakmai berkekben ennél sokkal mélyebbre ásnak, most is készült egy érdekes elemzés.

„Szoboszlai kulcsfontosságú része ennek a csapatnak és az eredményességnek. Támadóteljesítményétől függetlenül ő az egyik legkeményebben dolgozó játékos, aki folyamatosan bevethető. Létfontosságú a liverpooliak védekező munkájához, különösen akkor, ha nyomást gyakorolnak az ellenfélre a saját térfelén” – írja bevezetőjében a Forbes brit kiadása.