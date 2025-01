Ez a döntés az egész világra hatással lesz: Iman Helifé lehet a döntő szerep

Azt azonban még nem tudni, hogy milyen ideológiai irányt vesz majd a NOB az új elnök vezetésével. Nézzük, mit mondtanak erről a jelöltek!

Juan Antonio Samaranch Junior

Juan Antonio Samaranch Jr., a Nemzetközi Olimpai Bizottság jelenlegi alelnöke a modernizációra és a kereskedelmi terjeszkedésre helyezné a fő hangsúlyt, ezzel is megalapozva a mozgalom pénzügyi jövőjét. A néhai, legendás NOB-elnök fiának programjában több olyan elem is megtalálható, amiért a riválisai is kiállnak, mint például a fenntarthatóság és a sportolók egyenjogúsága. Stratégiája magában foglalja a szponzori modellek megújítását, a közvetítési jogok maximalizálását és a bevételek elosztásának optimalizálását a játékok gazdasági fejlődésének fenntartása érdekében.