Sokatmondó üzenet a NOB-elnökjelölttől: „Meg kell védenünk a biológiai nőket!”

A NOB elnöki székére pályázó spanyol sportvezető beszélt jelenlegi ambícióiról is, és arról, hogy a jelenlegi kampányban előnyt vagy esetleg hátrányt jelent-e édesapja, a legendás NOB-elnök öröksége: „A múltban sosem próbáltam erre támaszkodni, szerintem a nevem nem ártott, de nem is segített, és őszintén remélem, hogy a jövőben is ugyanez marad a helyzet. Jelöltként sem akarok ezzel az örökségemmel kampányolni, miközben remélem, nem is válik hátránnyá.

Itt vagyok, és kandidálok az elnöki székre, teszem mindezt a saját érdemeim alapján és a persze a saját hiányosságaimmal együtt.”

Ifjabb Juan Antonio Samaranch végül arról is beszélt, hogy mire gondolt, amikor az Európai Sportvezetők Budapesti Fórumán elmondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a magyar főváros megmutatta a képességeit a nemzetközi sportesemények rendezésében, és talán mindez majd valami jelentős elismeréssé formálódhat. „A magyarok már bizonyítottak, van tapasztalatuk, szenvedélyesek és rátermettek. Megszervezték a legfontosabb globális eseményeket az olimpiai sportágakban: 2021-ben labdarúgó Eb, tavaly atlétikai vb, vizes világbajnokság többször is, és még sok más csak ezután jön.

Meglepődne ezek után bárki is, ha Budapest, Magyarország megpályázna egy olimpiát a közeljövőben? Szerintem senki”

– fogalmazott.