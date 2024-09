„Megvan a szenvedély és a kompetencia” – NOB-alelnök egy budapesti olimpiáról

Szükség van egy jó pályázati anyagra, aztán kell egy nagyon jó csapat, ami egyébként itt rendelkezésre áll, hiszen kiváló szakemberek vannak Magyarországon, akiknek ráadásul óriási tapasztalatuk van a nemzetközi sportesemények rendezését illetően.

Mindezek mellett a sikerhez az is kell, hogy a jelentkező ország és város megragadja a számára legjobb lehetőséget és legyen némi szerencséje is” – fogalmazott Samaranch, aki egy saját maga által átélt példát említett.

Elmondta, hogy Madriddal sorozatban háromszor pályáztak, de egyik esetben sem jártak sikerrel, aztán többször nem próbálkoztak, és végül a NOB a következő három olimpiát pályázati versengés nélkül ítélte oda Párizsnak, Los Angelesnek, valamint Brisbane-nek.

Jelenleg hivatalos érdeklődés Budapest részéről nem érkezett, és mivel 2034-ig ki vannak osztva a rendezési jogok, először 2036-ért lehetne indulni.

Jól ismerem a magyar fővárost és az országot is, amelyekről azt kell mondjam, hogy az egyik legfontosabb város és ország a világ sportja szempontjából, de Európában minden kétséget kizáróan. Itt óriási a tapasztalat a nagy világesemények megszervezésében, valamint megvan a szenvedély és a kompetencia is ehhez, ezért egyáltalán nem lennék meglepve, ha rövidesen hivatalos érdeklődés is érkezne Magyarországtól a NOB-hoz” – fogalmazott a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) alelnöki posztját is betöltő Samaranch.