Pálinger Katalin és Deutsch Tamás egy csapatban – íme a MOB új elnöksége!

Megválasztották a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új elnökségét. A szervezet tisztújító közgyűlésén ismét a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Gyulay Zsoltot választották a szervezet élére. Alelnök maradt dr. Deutsch Tamás és dr. Wladár Sándor. A szeptember 7-ei eseményen a Pesti Vigadóban új elnökségi tagokat is választottak; a grémiumban 6 olimpiai bajnok és összesen 3 hölgy kapott bizalmat – ismertette az eredményt a MOB.

A Magyar Olimpiai Bizottság új elnöksége

Elnök: Gyulay Zsolt; alelnökök: dr. Deutsch Tamás és dr. Wladár Sándor; elnökségi tagok: Bacsa Péter, dr. Baji Balázs, Berki Krisztián, Imre Géza, Fürjes Balázs, dr. Kamuti Jenő, dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, dr. Kovács Antal, Pálinger Katalin, Schmitt Pál és Szász Emese.

A résztvevőket először dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte, egyben méltatta az olimpiai eredményeket. Azt mondta, ünnepi év 2024. A magyar sport az olimpiára és a paralimpiára fókuszált, ennek része volt, hogy a kormányzat támogatásával több olyan versenyt rendeztek Magyarországon, amin a magyar sportolók hazai környezetben vívhatták ki az olimpiai szereplés jogát. Az államtitkár beszélt a 2023-ban bevezetett támogatási programról, hozzátette, most jön az értékelés, ami alapja lehet a 2025-ös támogatásoknak, és már Los Angeles is a látókörbe kerül. Schmidt Ádám kiemelte a MOB-iroda munkatársainak is a munkáját, köszönetet mondott a „magas szintű gondoskodásért” és az együttműködésért, ami a jövőben minden bizonnyal folytatódik.