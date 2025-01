Ennél egyértelműbb üzenetet nem is kaphatott volna a spanyoloktól a fiatal magyar tehetség: nem mehet sehova!

A spanyol csapat Arnaut Danjuma góljával vezetést szerzett a 28. percben, de állítása szerint aztán nagy volt a nyomás rajtuk, végig védekezniük kellett, és az angolok éltek is fölényükkel, még a szünet előtt fordítottak. „Az első öt percben nem nagyon találtam a helyem, de utána sokkal jobban éreztem magam, és szerintem jobban is ment. Az ellenfél kiléte nagyon mindegy volt igazság szerint. Szerintem összességében jók voltunk, védekezésben is rendben voltunk, voltak helyzeteink is, akár egy döntetlen is összejöhetett volna, helytálltunk” – fogalmazott a magyar védőjátékos.

Yaakobishvili Antallal nagyot fordult a világ, hiszen múlt héten még a B csapatban játszott, most meg már az Arsenal ellen, és ami még fontosabb, a klubnál egyértelművé tették, hogy számítanak rá az első csapatban, nem engedik el sehova.

Persze ezt eddig is lehetett sejteni, hiszen a magyar hátvéd szerződését szűk egy éve meghosszabbította a spanyol egyesület. Amennyiben Yaakobishvili Antal esetleg a spanyol bajnokságban is lehetőséget kap, Nikitscher Tamással együtt ketten is szerepelhetnek a La Ligában, így létrejöhet az a magyar labdarúgás történetében eddig példátlan helyzet, hogy az öt topliga mindegyikében egyszerre szerepel magyar labdarúgó.