Eddig nem látott videó terjed az interneten a Ferencváros stadionjában történt brutális tömegverekedésről (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtök este az Európa-liga alapszakaszának utolsó mérkőzésén a Fradi 4–3-ra megverte a holland AZ Alkmaar csapatát. A vendég szurkolók nem viselték jól a vereséget, törtek-zúztak a stadionban és még a szervezőkre is rátámadtak. A helyzet annyira elfajult, hogy a rendőröknek is közbe kellett avatkozniuk.