„Szoboszlai már egyértelműen világsztár” – igen elismerően nyilatkoztak a magyar klasszisról

Nyitókép: AFP

Az EM Sports menedzseriroda több magyar válogatott futballistát is képvisel. Náluk van többek között a Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik, az Union Berlinben focizó Schäfer András és a Rapid Wien játékosa, Bolla Bendegúz is. A cég tulajdonosa, Esterházy Mátyás most interjút adott az M4 Sportnak, amiben arról is beszélt, hogy szerinte a legjobb döntés volt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya tavaly nyáron a Liverpoolhoz igazolt.

„Jóval az életkora előtt van érettségben, komolyságban. Huszonegy éves korában a magyar válogatott csapatkapitánya lett, de ekkora teher mellett is kimagasló teljesítményt nyújt. Ez mutatja az ő karakterét és személyiségét. Erre vagyok a legbüszkébb. Hogy a pályán sikeres lesz, az számomra sosem volt kérdés” – mondta a menedzser.

Esterházy Mátyás korábban azt nyilatkozta: tudta, hogy Szoboszlai Dominikból világsztár lesz.

„Biztos van, aki nem így gondolja, de ez engem nem befolyásol.

A saját világomban én világsztárnak gondolom és minden lépésével, a munkájával és a meccseken nyújtott teljesítményével alátámasztja ezt.

Száz százalékban az ő sikere minden, mert mindegy, hogy a családja vagy én mit csináltunk volna, ha nem lenne teljesen nyitott és nem tudná beépíteni azt, amit mondunk, akkor lehetnék én bármennyire okos, ez nem működne” – véli a cégvezető.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy Szoboszlai a sztárok életét éli, sokszor téma a kocsija, a barátnője és a fizetése is.

„Nincs ezzel semmi gond. Ha jó teljesítményt nyújtasz, akkor ezek eltörpülnek. Teljesen normális, hogy ilyen életet élnek és ehhez hozzátartoznak bizonyos külsőségek. Amit Dominik motivációjával kapcsolatban is mondtam: nem külső visszajelzések határozzák meg a döntéseinket az életünkben. Nem az alapján hozunk döntéseket, hogy mit fognak rá reagálni” – jelentette ki Esterházy Mátyás.

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott a pénteki sorsoláson az F-csoportba került, amelyben a dán–portugál NL-párharc győztesével, valamint Írországgal és Örményországgal találkozik a vb-selejtezőkön jövő ősszel.