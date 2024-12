Kiderült, hol kezdjük a vb-selejtezőket

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ahogy azt a Mandiner is megírta, kisorsolták a magyar nemzeti csapat vb-selejtező ellenfeleit a 2026-os világbajnokságra. Szoboszlai Dominikék a Portugália–Dánia Nemzetek Ligája-negyeddöntő győztesével, valamint Írországgal és Örményországgal kerültek azonos csoportba a zürichi soroláson. Mint köztudott, a magyar válogatott 1986 óta nem jutott ki világbajnokságra, eddig kilencszer szerepelt a tornán, most juthat ki tizedik alkalommal. Persze ez nagyon nehéz lesz. A sorsolást követően Marco Rossi elmondta, számítottunk rá, hogy az első kalapból erős ellenfelet kapunk, de az írek és az örmények elleni mérkőzés is komoly erőpróba lesz, amelyeken a legjobbunkat kell nyújtani a sikeres szerepléshez.