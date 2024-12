Hoppá: új kérője van Kerkeznek, beleköphet a Liverpool levesébe a spanyol gigász

Ahogy arról beszámoltunk, néhány napja már az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is tényként számolt be róla, hogy komolyra fordult a Liverpool és Kerkez Milos között kialakult románc, a Vörösök már télen szerződést kínálnának a magyar válogatott szélsőjének, akit egy megfelelő ajánlat esetén klubja, a Bournemouth el is engedne. A Vörösök 40 millió fontot sem sajnálnának a fiatal tehetségért, olyannyira, hogy sajtóhírek szerint a Premier League listavezetője nemsokára ajánlatot is tesz a tehetségért.