Küszöbön a szenzáció: készül a hivatalos ajánlat Kerkez Milosért!

Néhány napja már az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is tényként számolt be róla, hogy komolyra fordult a Liverpool és Kerkez Milos között kialakult románc, a Vörösök már télen szerződést kínálnának a magyar válogatott szélsőjének, akit egy megfelelő ajánlat esetén klubja, a Bournemouth el is engedne.

Mint ismert, a Liverpool csak a jelenleg sérült olasz Federico Chiesát igazolta a nyáron, de nem ülnek ölbe tett kézzel a klubnál, kinézték a potenciális új balhátvédjüket és középső középpályásukat is. A két játékosra 91 millió fontot sem sajnálnának – írja a TeamTalk.