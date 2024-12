Hajrá lányok! – Lengyelország legyőzésével nagyon közel kerülhet az elődöntőhöz a magyar női kézilabda-válogatott!

Ez azonban vélhetően eszébe sem jut Böde-Bíró Blankáéknak, és valószínűleg nagyon komolyan veszik majd a mérkőzést, amelynek megnyerésével biztossá válna, hogy a legjobb hat között végzünk, és az elődöntő is elérhető közleségbe kerülhet.

A meccs nem a legjobb hangulatban kezdődött, hiszen magyar női kézilabda-válogatott balátlövője, Kácsor Gréta a himnuszok közben rosszul lett,

és bizonytalan léptekkel elhagyta a pályát, majd ápolni kellett az oldalvonal mellett. Pár percen belül kiderült, hogy hál' Istennek nincs komoly baj, a magyar játékos leülhetett a kispadra.

Az első percek gól nélkül teltek el, mindkét csapat védekezése jól működött. Olyannyira, hogy az első gólra majdnem 5 percig kellett várnunk. A találatot Vámos Petra szerezte a mieinknek, de a lengyelek azonnal válaszoltak egy ellentámadás végén. Az első percekkel ellentében most viszont elkezdtek potyogni a gólok, Klujber Katrin jó szokásához híven egyész pályáról talált be. A lengyelek majdnem egyenlítettek, de a góljukat lépéshiba előzte meg – nem először a meccsen, ezért maradt a magyar vezetés.

Újabb gyors két góllal – mindkettőt üres kapura dobtuk – sikerült 4-1-re ellépnünk, de a lengyel csapat nem engedte, hogy nagyobb előnyre tegyünk szert.

Fözi-Tóvizi Petra hétméterest harcolt ki, amelyet Klujber magabiztosan értékesített. Ez volt a magyar jobbátlövő 25 Eb-gólja. Pár perc elteltével megint háromgólos vezetésre tett szert a magyar együttes, a lengyelek időt is kértek azonnal. Szerzett is egy gyors gólt a lengyel csapat, de mi is válaszoltunk Győri-Lukács Vitória révén.