Óriási bravúr! – minden csoportmeccsüket megnyerték a magyar kézis lányok az Eb-n (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott a debreceni Főnix Arénában 29 -19-re legyőzte az észak-macedón nemzeti együttest a magyar-osztrák-scvájci közös rendezésű Eb csoportkörének negyedik mérkőzésén.

Ezzel minden csoportmeccsüket megnyerték a magyar kézis lányok az Európa-bajnokságon, ilyen bravúros szereplést legutóbb a 2006-ban rendezett Eb-n, azaz 18 éve láttunk a női kéziválogatottól.

Az eredmény azonban csalóka lehet, azok számára, akik nem látták a mérkőzést, mert az elején nagyon nem látszott, hogy ez lesz a vége.

A 16 tagú meccskeretben Böde-Bíró Blanka és a balátlövő Kácsor Gréta sem szerepelt, lehetőséget kapott viszont Janurik Kinga és az Eb-újonc váci kézis, Csíkos Luca. A szövetségi kapitány a két szélen megváltoztatta az eddigi kezdőcsapatot, és Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine helyett Faluvégi Dorottya és Márton Gréta került be. Csapatkapitányként a debreceni beálló, Füzi-Tóvizi Petra vezette a magyar válogatottat a macedónok ellen.

A meccs után nyilatkozó kéziseink maguk is elismerték, hogy kissé álmosan kezdétk a játékot – ez persze részben nyilván annak is köszönhető, hogy a Törökország és Svédország válogatottjai elleni győzelmeknek köszönhetően már biztos volt a magyar nemzeti együttes első helyezése.

A macedónok azonban természetesen kihasználták a magyar lányok fásult játékát, és bár az első gólt a mieink szerezték, a balkáni csapat gyorsan fordított, és többször is vezetett az első játékrészben.

És nem azért, mert a magyar lányok ne dolgoztak volna ki elég ziccert, hanem mert sorra kihagyták azokat. Ezt súlyosbította, hogy a védekezésben is voltak problémáink, ezért is tudott vezetést szerezni az egyébként egyértelműen gyengébb macedón válogatott. A 18. percben kétgólos előnybe kerültek, és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért. A megbeszélés úgy tűnik sikeres volt, mert a mieink még a szünet előtt átvették a vezetést.

A második játékrészben már azt a magyar válogatottat láthattuk a pályán, amelyik idén másodszor is legyőzte a svédeket.

A mieink védekezése nagymértékben javult, az ellenfél nem találta a rést, eközben pedig a tempón is gyorsított, és gyorsan ellépett ellenfelétől a magyar csapat, amely az utolsó 15 percet tízgólos előnyben kezdte – és ezt meg is őrizte a meccs végére. Ahogy az eddigi csoportmeccseken látott óriási lendületet is, és erre szükség is lesz, mert két nap szünet után jön középdöntő, amelyben a spanyolokat 26-23 arányban felülmúló lengyel csapat lesz az egyik ellenfél.