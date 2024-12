Dráma Bécsben: brutálisan megverték Bolla Bendegúz csapattársát, súlyos sérülésekkel került kórházba

Az SK Rapid tájékoztatása szerint az év utolsó hazai mérkőzése előtt történt az incidens az osztrák fővárosban. A 35 esztendős Burgstallert egy ismeretlen férfi támadta meg olyan kegyetlenül, hogy az áldozat egy brutális ütés következtében koponyaalapi törést szenvedett. A bécsi klubnál mindenkit megviseltek a történtek.

„Egyszerűen nem találjuk a szavakat, a történtek hatása alatt vagyunk. Guido Burgstaller fizikai bántalmazás áldozata volt a hétvégén. Az egész Rapid család mögötted áll, Burgi!” – írta közösségi oldalán az osztrák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő SK Rapid.

A 26-szoros osztrák válogatott játékost azonnal kórházba szállították, ahol egyből ellátták, de így is több hónapot kell majd kihagynia, mielőtt visszatérhet a pályára.

A Bolla Bendegúzt is foglalkoztató zöld-fehér egyesület bízik a rutinos futballista felépülésében és a hatóságokban, hogy a még ismeretlen tettest mielőbb bíróság elé állítják.

Arra kérik az embereket, köztük a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben Guido Burgstaller és családja magánéletét.

A csatár a bajnokságban 13 meccsen kétszer volt eredményes, a nemzetközi porondon – a selejtezőket is beleértve – 11 összecsapáson hatszor vette be az ellenfelek kapuját – írja a Nemzeti Sport Online, hozzátéve, külföldön a walesi Cardiffban és az egyaránt német Nürnbergben, Schalkéban és St. Pauliban is megforduló Burgstaller a 2022-2023-as idény osztrák gólkirálya volt 21 találattal.

Fotó: Thomas Pichler/APA-PictureDesk via AFP