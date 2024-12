Dacol a trenddel – már a filmvásznon is hódít Marco Rossi

A magyarság himnusza

Ahogy az a színpadon elhangzott, a DAC futballsikerei ugyan nem mérhetőek a Liverpool, a Barcelona vagy a Bayern München szintjéhez, a közösségre gyakorolt hatása azonban hasonló. A Csallóközben nem a You’ll never walk alone, hanem a Nélküled hangzik fel, de a „Több, mint egy klub” jelmondat bizony a Felvidéken is többletjelentéssel bír.