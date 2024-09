Ez nem politikai, hanem stratégiai kérdés! – Világi Oszkár a Mandinernek

Nyitókép: MOL

Világi Oszkár 1963-ban született Dunaszerdahelyen. A Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és doktori címet 1985-ben. 1990 és 1992 között kép­viselő volt a csehszlovák parlamentben. 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjei­ben. A Mol vezérigazgató-­helyettese, igazgatósági tagja. A Slovnaft igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója.

Leültek már L. Simon Lászlóval?

Külön nem, de egy rendezvényen találkoztunk, köszöntünk egymásnak. Nem éreztem a feszültséget köztünk.

Pedig a politikus volt az egyik heves szószólója a júliusban életbe lépő palackvisszaváltási rendszer elleni tiltakozásnak.

A változásnak mindig vannak következményei, amiket egyesek negatívan élnek meg. A változás ugyanis kizökkent a komfortos világunkból, adott esetben többet és máshogy kell tennünk, mint addig. Az ön által említett esetben például az volt az egyik kifogás, hogy az ötvenforintos betétdíj miatt az illetőnek magával kellett volna vinnie napközben egy üdítősdobozt egészen a visszaváltó automatáig. Ami kevésbé kényelmes. Szerintem ezen már túlléptünk, átlagosan napi hatmillió palackot váltanak vissza, kialakultak a rendszerek és az útvonalak, ahogy ezek az italcsomagolások eljutnak a megfelelő visszaváltási helyre. Valaki biztosan visszaviszi, hiszen július 1-jétől számítva már 300 millió darabot váltottak vissza. A rendszer tehát működik, noha természetesen lehetnek még gyermekbetegségek, amelyek kiküszöbölésén folyamatosan dolgoznak a kollégák. Emellett gőzerővel fejlesztünk is.

L. Simon azt is kifogásolta, hogy az érintett, zömmel magyar kisvállalkozások számára is teher a változás – ellentétben a multikkal.

A csatlakozásnál valóban akad adminisztratív fel­adat, ám az javarészt csupán egyszeri teendő, a napi szintű működésre pedig végül közösen dolgoztunk ki hatékony megoldásokat. Mi továbbra is nyitottak vagyunk beszélni a felmerülő kérdésekről. A borászokkal például állandó párbeszédben vagyunk, sok minden változott is ennek nyomán a rendszerben. Az utóbbi évtized legnagyszerűbb környezetvédelmi története ez. Már most is óriá­si utat tettünk meg, és a kormány bátran megy előre. De látni kell, hogy ez a történet akkor lesz a mi közös sikerünk, ha mindenki beleteszi magát. Az állampolgár, a borász, a boltos és a cégek. Jó lát­ni, hogy egyre többen a megoldást keresik, és nem a problémákat. Bizakodó vagyok.