Az időjárás, a távolság és a politika is beleszól a sorsolásba – így juthat ki a 2026-os vb-re a magyar labdarúgó-válogatott!

Az európai válogatottak csoportbeosztásán 54 válogatott vesz részt – Oroszországot az ismert politikai események miatt kizárta az FIFA. A nemzeti csapatokat 5 kalapba rangsorolták és hat darab ötfős, valamint hat darab négyfős csoportokat sorsolnak össze. A világbajnokság európai selejtezőjének csoportköre 2025 márciusában kezdődik és novemberben fejeződik be, ám akadnak csapatok (köztük Magyarország is), amely jövő tavasszal még Nemzetek Ligája-találkozókat vív (a mieink Törökországgal játszanak oda-visszavágó mérkőzéseket az A-divízióban maradásért), melyek optimális esetben csak ősszel kezdi meg a vb-kvalifikációs mérkőzéseket.

Gólöröm, magyar módra! Sok ilyet szeretnénk látni a vb-selejtezőkön is Fotó: MTI/Kovács Tamás

Magyarország a Nemzetek Ligájában elért őszi eredmények alapján a második kalapból várja a húzást és a jövő évi menetrendet, illetve az ellenfelek erősségét tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy hány fős csoportba kerül majd.

Ugyanis, ha ötfős csoportba kerülnénk, már júniusban vb-selejtezőket kellene játszanunk, viszont ha csak négyes mezőnybe, akkor szeptemberben kezdenénk e tétmeccseket. Ám az ötfős csoportnak is megvan az előnye, hiszen ide csak egyetlen olyan válogatott kerülhet, amely érintett az NL tavaszi rájátszásában, így az első kalapból biztosan elkerülnénk azt a nyolc riválist, amelyek a Nemzetek Ligája nyolcaddöntőjébe jutottak.

A csoportelsők természetesen egyenes ágon kijutnak a vb-re, míg a második helyezettek – a Nemzetek Ligájából érkező négy válogatottal kiegészülve – pótselejtezőn mérkőznek meg az európai csapatoknak fenntartott további négy helyért.

Amit a különböző kalapokban szereplő együttesek pozíciójáról már most tudni lehet: tudni kell: az első kalapban szereplő és a Nemzetek Ligája márciusi negyeddöntőjéből továbbjutó csapatok garantáltan négyfős csoportba (A–F) kerülnek, mert még júniusban is NL-mérkőzést játszanak. Mivel a negyeddöntőket csak tavasszal rendezik, a pénteki sorsoláson ezeket a csapatokat konkrétan még nem ismerhetjük: a továbbjutók az Olaszország, Németország, Dánia, Portugália, Hollandia, Spanyolország, Horvátország és Franciaország nyolcasból kerülnek ki. A kalap többi csapata (Anglia, Ausztria, Belgium, Svájc) négy- és ötfős csoportba is húzható.