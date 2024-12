A magyarországi vb-re érkezett világklasszis elmondta, képes-e Budapest olimpiát rendezni

Nyitókép: Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A háromszoros világbajnok kanadai úszó, Kyle Masse is jelen volt a kedden kezdődő budapesti rövidpályás úszó-világbajnokság, amelynek a megnyitó sajtótájékoztatóján, ahol megkérdezték arról, hogy szerinte Budapest készen állna-e egy olimpia megrendezésére. Miért ne? – véli a kanadai sztársportoló, aki ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott,

„nem először vagyok itt Budapesten, és minden egyes alkalommal, amikor itt versenyeztem, a szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, a medence pedig valóban nagyon gyors és a körülmények kifogástalanok. Szóval Budapest nagyszerű hely!”.

Az eseményen Husain al-Musallam, a Vizes Sportok Nemzetközi Szövetsége (World Aquatics) elnöke kijelentette, hogy ez lesz minden idők egyik legjobb vb-je, és kiemelte, hogy Budapest tökéletes helyszín, ha sportról van szó. Nemcsak a kiváló uszoda miatt, hanem a vizes sportok itteni múltja és mély gyökerei miatt is, megemlítette az első magyar olimpiai bajnokot, az úszó Hajós Alfrédot, és a magyarok sikereit úszásban, vízilabdában, nyílt vízen.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor elmondta, hogy hogy 194 ország sportolói vesznek részt a rövidpályás világbajnokságon, és tudomásuk szerint eddig ilyen méretű vb-t senki sem rendezett.

A sportvezető felidézte, hogy Magyarország 2017-ben és 2022-ben már rendezett nagy medencés vb-t, ugyancsak a Duna Arénában, és azokhoz hasonlóan most is magasra tették a lécet. Úgy fogalmazott, „Magyarországon minden adva van a sikeres vb-hez. A sportrajongó közönség a lelátókon, a világ egyik legjobb uszodája, a kormányzat folyamatos támogatása és a talán példa nélküli jó kapcsolat Husain al-Musallam elnök úrral. Harminchárom világcsúcs született a Duna Arénában az elmúlt években, nem tudom, van-e még ilyen uszoda a világon”.

A párizsi olimpián 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnoki címet nyert Kós Hubert úgy fogalmazott, „Mindig hihetetlen lehetőség hazai közönség előtt versenyezni, most pedig különösen fontos számomra, hogy egyben itthon is lehetek, élvezhetem a családom közelségét. Nagyon várom már a karácsonyt is, amit itthon tölthetek!”.