Könnyek között búcsúzik Kapás Boglárka, akit példaképe, Egerszegi Krisztina bocsátott útra (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

***

Kedden kezdetét veszi az évzáró seregszemle közel kétszáz ország úszóinak résztvételével. A budapesti vb egyúttal egy csodálatos pályafutás végállomása is. Telegdy-Kapás Boglárka utoljára áll a rajtkőre versenyen. A 31 éves kiválóság hosszú utat tett meg Debrecentől a világhírnévig, hogy olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok legyen. Eredményei mellett legalább akkora örömöt okozott és hatást gyakorolt mosolygós, kedves viselkedésével. Valódi példakép a gyerekek számára, és az idősebb korosztály is szimpátiáját is elnyerte. A közkedvelt sportember idén többször sírt, hiszen tudta, ez az utolsó éve élsportolóként. A Duna Arénában 25 méteres medencében rendezendő világbajnokságon 400 gyorson, 200 pillangón és 400 vegyesen indul.

Az utolsó kihívás

„Ez egy nagyon komplex dolog. Sok minden kavarog bennem, és sokféleképpen kellett készülnöm erre a versenyre: nem csak fizikailag, edzésekkel, hanem mentálisan is. Az egész év igazából megterhelő volt, folyamatosan elbúcsúzni az összes versenyemtől.

Ez lesz az utolsó utolsó, ezért fel akarok készülni mindenre. Érzelmileg megterhelő lesz, próbáltam edzeni magam lelkileg is”

– beszélt a benne dúló harcokról a Magyar Olimpiai Bizottságnak adott interjújában. Korábban lapunknak azt mondta, hogy már 2023-ban elkezdte a búcsúzást.

„Igazából ez egy gyászfolyamat, hogy meg kell válnom az úszástól. Nem tudom, hogy mindenki számára így van-e, nem nagyon látok példákat arra: hogyan kell visszavonulni. Két pszichológus is segít nekem ebben, hogy minél tudatosabb legyen ez az egész időszak. Ötéves koromtól pörgetem folyamatosan magam előtt, hogy milyen volt például a legelső élményem az uszodában, a legelső olimpiám, és a többi. Tudom, hogy nem a csúcson vagyok, pedig az lett volna az álmom, hogy ott fejezem be. Ahogy telt az idő, úgy éreztem, az butaság: egyrészt honnan tudja az ember, hogy a csúcson van, másrészt, ha meg ott van, akkor nyilván benne van, szereti, és csinálni akarja. Szerintem időzítésben pont jól eltaláltam azt, hogy még van bennem annyi erő, hogy méltóságteljesen tudjak visszavonulni.”