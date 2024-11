Váó érzés: a Lánchíd oroszlánjának eltüntetése után a Duna Arénánál is varázslat készül! (VIDEÓ)

Nagyon bele kell nyúlni a Duna Arénába?

Egy gyönyörű létesítmény! Mindenki imádja, fantasztikus versenyek szoktak ott zajlani, de most mi egy egészen különleges dolgot szeretnénk ott csinálni. Egy olyan világbajnokságot és látványt, amilyen még nem volt. Ezért fenekestül felforgatjuk az egész uszodát.

Tényleg a vízen vagy a víz felett fognak járni az éremszerzők?

Nem fognak, ugyanakkor teljesen speciális lesz a vizuális élmény. Amikor az emberek belépnek, szokott lenni egy ilyen váó érzés, mert rácsodálkoznak. Lassan már megszokták a versenyzők és a nemzetközi vezetők is, ezért tekerni akarunk ezen egyet. Megdupláznánk az élményt nem csak nekik, hanem a nézőknek is.

Szántó Dávid , a rövidpályás úszó-világbajnokság szervezőbizottságának ügyvezetője beszél a decemberi rövidpályás úszó-vb kezdete előtt 100 nappal tartott sajtótájékoztatón a világbajnokság helyszínén, a budapesti Duna Arénában 2024. szeptember 2-án. Balról Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, a rövidpályás úszó-vb nemzetközi nagykövete. MTI/Máthé Zoltán

Olimpia évében vagyunk, a rövidpályás versenyek nem a szakma csúcsát jelentik. Ez mennyire érződik az érdeklődésen, a jegyeladásokban?

Engem nagyon meglepett, hogy milyen gyorsan fogytak.

Sok világversenyt rendeztünk az elmúlt években, az idei esztendő pláne nagyon sűrű volt, ennek ellenére nagyon-nagyon fogékonyak az emberek az úszásra. Szeretik és értik is.

Nyilván ebben benne van, hogy Magyarország erős a sportágban, vannak klasszisaink, komoly esélyeseink ezen a vb-n is. Nem véletlen, hogy a leggyorsabban a 200 férfi hát döntőjére mentek el a jegyek, hiszen olimpiai bajnokunk, Kós Hubert reményeink szerint jól fog szerepelni. Még a délelőtti előfutamokra is kapkodják a belépőket. Kicsit át is alakítottunk szektorokat, hogy még több helyet fel tudjunk szabadítani.

Ötven helyett 25 méteres a verseny, ez feltételezi, hogy kisebb a befogadóképesség, mint általában. Hogy lehetett ezt megvalósítani, hogy még élvezhető helyeket alakítsanak ki?