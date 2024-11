Milák nélkül is brutális rekordot dönt a budapesti világbajnokság!

Nyitókép: MÚSZ

Még a szakemberek várakozásait is messze felülmúlja az érdeklődés a Budapesten rendezendő rövidpályás úszó világbajnokság iránt. Annak ellenére történik mindez, hogy az olimpia évében vagyunk, és igen sűrű esztendőt zár a sportág, amely Párizs előtt egy-egy nagymedencés világ- és Európa-bajnokságon. A házigazdák ígérik, a december 10-15. közötti évzáró lenyűgözi majd a világot. Ami már biztos: csúcsot dönt a budapesti rendezvény!

„Természetesnek tűnik, de mégsem az, hogy alig 25 nap múlva a föld több mint 190 országából ezernél is több versenyző, plusz 1200 sportszakember fog érkezni Budapestre. Soha nem volt ekkora az érdeklődés, mint most. November 19-én zárul a nevezés, de

ennyi ország még nem vett részt rövidpályás vb-n! Legutóbb, 2022-ben Melbourne-ben 176 vett részt, most 191-nél tartunk.

Szeretnénk valami maradandót alkotni olyan soha nem látott látványelemekkel bővítve, felépítve, ami nem csak a hazai közönség, de talán a világ örömére is fog szolgálni” – adott helyzetjelentést 25 nappal a 25 méteres medencében rendezendő világbajnokság előtt a szervezők sajtótájékoztatóján Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a szervezőbizottság társelnöke.

Közeledik a hajrá, 25 nappal a budapesti rövidpályás úszó világbajnokság előtt számolt be az előkészületekről a szervező bizottság. Balról jobbra: Szántó Dávid, operatív igazgató, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Németh Nándor világbajnoki bronzérmes, olimpiai 4. helyezett úszó és Wladár Sándor, a a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a szervezőbizottság társelnöke

Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Magas színvonal, látvány

Magyarország számos nagy úszóversenynek adott otthont az elmúlt években. Világkupa fordulókat is rendezett, ezek alapján Wladár Sándor úgy látja, a rövidpályás viadaloknak is megvannak a szépségei, izgalmai.

„Pörgősebbek a versenyek, és fokozott sebesség, amit az úszók elérnek, még inkább magával ragadja a szurkolókat. Vibráló lesz a hangulat, azt gondolom vibrálóbb, mint 2017-ben és 2022-ben a szintén budapesti nagymedencés vb-ken. Ráadásul a magyar csapatban az olimpiai bajnok Kós Hubert mellett is akad sok olyan kiválóság, például a mellettem ülő Németh Nándor is, akik miatt majd felforrósodhat a hangulat. Nagyon erős és sűrű lesz a mezőny. A nemrég véget ért Világkupa-sorozaton is bizonyosságot nyert, hogy

sok klasszis megtartotta, átlendítette az olimpiai formáját. Számos világcsúcs született, a régi és az új rekorderek is itt lesznek a Duna Arénában.

A 25 méteres pálya soha nem volt a magyar úszósport erőssége, elsősorban itt nem is az érmek, hanem inkább a döntős szereplések tekintetében mindenképpen egy jó szereplésre számítok.”