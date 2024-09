Milák, Kós, Cseh! Itt a magyar úszó Grand Slam (VIDEÓ)

„Mindig különleges érzés hazai pályán versenyezni. Nekem először 2006-ban adatott meg a Margitszigeten, aztán még többször is. Utoljára, legalábbis nézők előtt, a 2017-es világbajnokságon, ami pályafutásom egyik meghatározó élménye volt. Óriási lökést ad a versenyzőknek az a hangulat, ami a Duna Arénában fogad minket, ez még a külföldieknek is élmény, rólunk nem is beszélve.”

Élményt adnak

A vb-szervezőbizottsága bejelentette, elkezdődött a jegyértékesítés. A délelőtti előfutamokra már 1200 Forinttól lehet belépőt váltani, az esti döntőkre a legdrágább is 12 ezer. A labdarúgó-válogatott szeptember 10-i, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre 7500-ról indult az eladás szintén hétfőn, de pillanatok alatt elfogyott a kapu mögötti helyekre szóló árkategória kínálata. Immár a 13 ezres a legolcsóbb... Az úszó világbajnokság házigazdái összesen 2024 darab tiszteletjegyet biztosítanak gyerekek számára a hétköznapi előfutamokra.

A magyar csapatot majd a november eleji országos bajnokság után hirdetik ki. Jó esély van arra, hogy friss olimpiai bajnokaink (Milák Kristóf és Kós Hubert) is rajtkőre álljanak a hazai világbajnokságon...