Szoboszlai Dominik könnyek között beszélt Szalai Ádámról és arról, miért játszottak tovább

Nem lehetett kizárni

A mérkőzésen a négy kapott gól ellenére kiválóan teljesítő Dibusz Dénes nem ilyen 34. születésnapról álmodozott. A Ferencváros híresen jól, összeszedetten nyilatkozó kapusa ezúttal nehezen formálta a szavakat.

„Csak annyit láttam, hogy ott egy láb rángatózik. Először azt sem tudtam, kicsoda.

A többiek gyorsan körbeállták, majd mondták, hogy a Szala. Nehéz szavakat találni. szerintem ez minden embernek egy nagyon megrázó élmény volt itt és a televízió előtt is. Nagyon bízom benne, hogy rendben lesz és nem lesz probléma a jövőben! Nem tudom, mennyit lehet erről elárulni, de tájékoztattak bennünket, játékosokat ott egyből is, illetve a félidőben is kaptunk információt. Igyekeztünk a játékra koncentrálni, függetleníteni magunkat ettől, többé-kevésbé sikerült.”