Most a meccs másodlagos! Élőben a Mandineren: Hollandia-Magyarország 3-0

Változások

Az október hazai mérkőzéshez képest mindenképpen változtatnia kellett a kezdőcsapaton Marco Rossinak. Fiola Attila két sárga lapja miatt ugyanis eltiltott. A belső védő helyére az akkor maródi Balogh Botond (AC Parma) került, illetve a jobboldali felfutó védő pozícióban az akkor szintén sérült Loic Nego (Le Havre) kiszorította Bolla Bendegúzt. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a 34. születésnapján 40. alkalommal védi a nemzeti együttes kapuját. Ronald Koeman – az októberi budapesti iksz után Németországban kikapó – együttesén több helyen variált, a védelemben például két helyen is. Egyből a kezdőcsapatban kapott helyet az Európa-bajnokságról lemaradt, sérülése után visszatért Frankie de Jong (FC Barcelona). A támadósorban az 50. mérkőzését játszó Szoboszlai csapattársa, Cody Gakpo maradt meg hírmondónak, miután Xavi Simons sérült, Zirkzee olyan gyengén teljesített, hogy a keretbe sem került be. Érdekesség, hogy ezúttal is 4 Liverpool-játékos lesz a pályán (Szoboszlai, Gakpo, Van Dijk és Gravenberch).