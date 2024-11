Bemutatkozott Marco Rossi válogatottjának új csatára, aki Magyarországon csak kallódott

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem kis meglepetésre, de nem érdemtelenül került be a magyar labdarúgó-válogatott keretébe Szabó Levente. A 25 éves csatár Magyarországon nem tudott maradandót alkotni, de – miután a Fehérvár FC ingyen elengedte – Németországban, az Eintracht Braunschweigben új lendületet vett a pályafutása. A hétvégén azonban le kellett cserélni, s úgy tűnt, elmarad a debütálása.

„Egy görcs állt a vádlimba. Amúgy is csere lett volna, aztán szóltak, hogy üljek le, mert egy kis időhúzás is jót tett a csapatnak. Akkor nagyon jött a Hamburg, pont rúgott egy gólt. Engem is meglepett, hogy mindenki kérdezgette, mi van velem. Utána láttam a telefonomon, hogy kontaktsérülésről írtak. Ebből semmi nem volt igaz, teljesen jól vagyok” – adott pontos helyzetjelentést a HSV elleni 3-1-es siker után már Telkiben, a nemzeti együttes főhadiszállásán, ahol hétfő óta készül Marco Rossi csapata a szombati hollandiai és a jövő keddi németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre.