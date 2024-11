Nagyon kemény lesz, de Szoboszlai és Sallai vezetésével új fejezetet nyithatunk a Nemzetek Ligájában a hollandok ellen

És hogy milyen taktikát kell választania a mieinknek? Erre a hollandok kapusa, Bart Verbuggen adta meg a választ, amikor a sajtóeseményen a budapesti meccs tanulságairól kérdezték. „Budapesten kiderült: nagyon kell vigyázni a pálya középső részén elveszített labdával.

Azonnal megindultak a kapunk felé a kezdőkör közelében megszerzett labdával, és nem is tudtunk reagálni, gólt kaptunk. Óvatosnak kell lennünk, mert a magyar csapat ilyen esélyre várt, és könyörtelenül lecsapott, amikor egy pillanatra nem figyeltünk.

Kapusként különben sem könnyű helyzet, ha húsz percig nézed, mi zajlik a másik térfélen, majd hirtelen jön egy lövés a kapud felé: jó lecke ez is, fókuszáltnak, ébernek kell lenni minden pillanatban.”.

Jó hír, hogy szinte a teljes keret Marco Rossi rendelkezésére áll, Kerkez Milos ugyan hiányzik, de a hollnadokhoz utazó csapatból egyedül Bolla Bendegúz játéka kérdéses még. Az újonc Szabó Levente sérüléséről szóló hírek tévesek voltak, így cserecsatárunk is van a mérkőzésre. A középpályán ott lesz az a játékos, aki még a holland együttesben is a legértékesebb lenne, Szoboszlai Dominik, a támadósorban pedig az előző mérkőzés gólszerzője, a török szurkolók kedvence, Sallai Roland – és bizony ők is jelethetik a különbséget.